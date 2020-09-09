Зі семи лідерів опозиції в Білорусі на волі залишилися тільки двоє - Белсат

Станом на 9 вересня на волі з президії Координаційної ради опозиції Білорусі, яка складалася з сімох осіб, на волі залишилися тільки двоє – юрист Максим Знак та письменниця й нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Про це передає Укрінформ із посиланням на телеграм-канал видання "Белсат".

"Я особисто не готовий залишати Республіку Білорусь", – заявив юрист Максим Знак.

Там же зазначили, що з усіх семи членів президії Координаційної ради на волі залишився тільки Знак та ще Світлана Алексієвич:

Світлана Алексієвич У Білорусі допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвіч: головне з її промови – письменниця, нобелівська лауреатка з літератури, авторка книг "Чорнобильська молитва" та "У війни не жіноче обличчя".

У Білорусі допитали нобелівську лауреатку Світлану Алексієвіч: головне з її промови – письменниця, нобелівська лауреатка з літератури, авторка книг "Чорнобильська молитва" та "У війни не жіноче обличчя". Максим Знак Прокуратура Білорусі розслідує “захоплення влади”: у Координаційній раді вже відреагували на це – юрист, кандидат наук, адвокат, фахівець у царині громадянського права. Куратор юридичного напрямку роботи штабу Віктора Бабарико, який планував боротися за пост президента Білорусі.

Як повідомлялося, в Білорусі третій тиждень тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.