Міськрада у Кривому Розі прийняла звернення з вимогою захистити інтереси шахтарів

Депутати Криворізької міськради на позачерговій сесії звернулися до Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради і власників підприємств, на шахтах яких під землею страйкують майже 400 гірників, з вимогою захистити їх інтереси.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі виконкому Криворізької міськради.

У направленому за підсумками позачергової сесії міськради документі звертається особлива увагу на вимогу робітників про повернення в повному обсязі пільгового стажу за списками №1 і №2.

«Переконані, ця вимога, що належить саме до компетенції органів державної влади, має бути виконана не тільки в інтересах шахтарів, а й десятків тисяч працівників інших промислових підприємств як Кривого Рогу, так і всієї країни. Саме вони - шахтарі, гірники, металурги - своєю працею і здоров'ям підтримують економіку країни. Про результати розгляду звернення просимо негайно поінформувати Криворізьку міську раду», - наголошується у зверненні.

У міськраді нагадали, що 7 вересня мер міста Кривий Ріг Юрій Вілкул зустрівся з шахтарями, висловив їм свою підтримку і доручив надати допомогу як юридичну, так і з забезпечення шахтарів всім необхідним. Вже вчора заступник мера Костянтин Бєліков доправив страйкуючим робітникам продукти харчування.

«Ми вважаємо вимоги шахтарів Кривого Рогу справедливими і виступаємо на захист їх законних вимог», - підкреслив Вілкул.

Крім того, у зверненні депутати просять дати доручення уповноваженим державним органам щодо проведення відповідної перевірки шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», оскільки вирішення питань приватних підприємств не належить до повноважень міської ради і важелів впливу на власників за законом не передбачено.

Шахтарі Кривого Рогу вже шосту добу проводять страйк і вимагають від власників приватного підприємства «КЗРК» дотримання пунктів договору, підвищення зарплат, поліпшення умов праці, повернення пільгового стажу за списками №№1,2, припинення порушень при атестації.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялися на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Протестувальники говорять, що вже відчувають негативний вплив на легені та шкіру високого рівня вологості та інтенсивного розповсюдження грибка.

Два дні на мітингах солідарності з гірниками «Жовтневої» в Кривому Розі люди збирали гроші на підтримку шахтарів.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингувальників, потім спустився у шахту та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Вранці у понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.

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Надвечір 7 вересня стало відомо, що гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева” і теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права у кількості 84 чоловік.

У вівторок, 8 вересня, за інформацією голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, у підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату беруть участь 393 працівників шахт "Батьківщина", "Гвардійська", "Тернівська" та "Жовтнева".