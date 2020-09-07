“Порятунок” танкера Delfi знову відклали через пробоїну в корпусі

Фахівці компанії "Краншип" відклали підняття з мілини і видалення з пляжної зони Одеси аварійного танкера Delfi через виявлену 6 вересня пробоїну в кормовій частині корпуса. Наразі тривають роботи з герметизації судна, після чого його відбуксирують до порту Чорноморськ.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів 7 вересня на брифінгу голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

"Згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії "Краншип" планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після прискіпливого обстеження корпусу водолазами виявлено у кормовій частині корпусу судна додаткові пробоїни. Наразі тривають роботи з відкачки води з танків, щоб ліквідувати пошкодження корпусу судна", - зазначив Куций.

За його словами, лише після завершення робіт з герметизації танкера його буде прикріплено до понтонів, плавкрана «Атлас-4» і видалено з пляжної зони Одеси. Оскільки робота складна, назвати фінальні терміни її завершення важко.

"Сподіваємось, що через день-два аварійний танкер все-таки буде піднято з мілини й відбуксировано до Чорноморського порту", - резюмував очільник ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, який знаходився в акваторії порту «Южний». Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підйому танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль.

Наприкінці серпня 2020 року ДП «Адміністрація морських портів України» в особі Одеської філії АМПУ подала позов до власника танкера Delfi. Господарський суд Одеської області наклав арешт на судно і призначив на 23 вересня розгляд позову АМПУ про стягнення 2,4 млн грн з судновласника.