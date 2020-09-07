Комісія перевірить Ізмаїльський будинок дитини - ексдиректора підозрюють у педофілії
На час перевірки установи робочою комісією ОДА її очолюватиме педіатр Дунайської лікарні.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила 7 вересня на брифінгу в.о. директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.
"Ситуацію, що склалась у спеціалізованому будинку дитини, вивчає спеціальна комісія, до якої включено фахівців Департаменту охорони здоров'я, служби у справах дітей та лікарів-психіатрів. Виконувача обов'язків директора Будинку дитини відсторонено з займаної посади з урахуванням перевірки роботи дитячої установи та його зокрема. Наразі установу очолила лікар Дунайської обласної лікарні, що входить до підпорядкування ОДА. Це педіатр з великим стажем", - зазначила Одарій-Захар'єва.
Робоча комісія ОДА працюватиме в будинку дитини щонайменше протягом двох місяців, доки триватиме перевірка дитячого закладу, яку медики та педагоги здійснюють паралельно з представниками правоохоронних органів за відповідною заявою одного з працівників будинку дитини.
Варто зауважити, що 1 вересня до Ізмаїльського відділу поліції надійшло звернення від працівниці спеціалізованого будинку дитини про те, що директор установи нібито розбещує двох неповнолітніх вихованок.
У цій комунальній дитячій установі проживають і виховуються близько ста дітей віком від народження до шести років.