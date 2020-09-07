Комісія перевірить Ізмаїльський будинок дитини - ексдиректора підозрюють у педофілії

Департамент охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації відсторонив від посади в.о. директора Ізмаїльського спеціалізованого будинку дитини, якого підозрюють у педофілії.

На час перевірки установи робочою комісією ОДА її очолюватиме педіатр Дунайської лікарні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила 7 вересня на брифінгу в.о. директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва.

"Ситуацію, що склалась у спеціалізованому будинку дитини, вивчає спеціальна комісія, до якої включено фахівців Департаменту охорони здоров'я, служби у справах дітей та лікарів-психіатрів. Виконувача обов'язків директора Будинку дитини відсторонено з займаної посади з урахуванням перевірки роботи дитячої установи та його зокрема. Наразі установу очолила лікар Дунайської обласної лікарні, що входить до підпорядкування ОДА. Це педіатр з великим стажем", - зазначила Одарій-Захар'єва.

Робоча комісія ОДА працюватиме в будинку дитини щонайменше протягом двох місяців, доки триватиме перевірка дитячого закладу, яку медики та педагоги здійснюють паралельно з представниками правоохоронних органів за відповідною заявою одного з працівників будинку дитини.

Варто зауважити, що 1 вересня до Ізмаїльського відділу поліції надійшло звернення від працівниці спеціалізованого будинку дитини про те, що директор установи нібито розбещує двох неповнолітніх вихованок.

У цій комунальній дитячій установі проживають і виховуються близько ста дітей віком від народження до шести років.