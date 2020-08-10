Поліція спростувала інформацію про сексуальну наругу над 9-річним хлопчиком

Поліція не знайшла підтвердженння поширюваній у соцмережах інформації щодо факту сексуальної наруги над 9-річною дитиною.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Укрінформ.

"10 серпня у соцмережах з’явилася інформація про те, що нібито 9-річний хлопчик постраждав від педофіла. З цього приводу Головне управління Національної поліції в Харківській області офіційно заявляє, що інформація свого підтвердження не знайшла", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що 8 серпня близько 19:00 до них надійшло повідомлення, що 9-річний хлопчик вранці пішов на прогулянку та додому не повернувся. Про відсутність сина заявила його мати. На пошуки був задіяний весь особовий склад Основ’янського відділу поліції.

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У результаті проведених заходів поліцейські 9 серпня близько 02:00 встановили місцезнаходження малолітнього. Він спав у покинутому будинку. Жодних подій кримінального характеру з хлопчиком не сталося.

Працівники поліції з’ясували, що причиною втечі 9-річного хлопця виявився конфлікт з мамою. Наразі дитина знаходиться вдома.

Стосовно матері хлопчика працівники ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.