Волинець: 84 гірники ще однієї шахти почали підземний протест

У Дніпропетровській області на Криворізькому залізорудному комбінаті (КЗРК) гірники шахти “Батьківщина” підримали колег з шахти “Жовтнева”, що п’яту добу протестують під землею, і теж розпочали підземну акцію боротьби за свої економічні права.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“84 гірники шахти «Батьківщина» (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти «Жовтнева». Вимоги спільні: підвищення зарплат, покращення умов праці, повернення пільгового стажу за списками 1,2, припинення порушень при атестації”, - повідомив Волинець.

Він додав, що працівники шахти «Батьківщина» брали активну участь у мітингах на підтримку підземних протестувальників «Жовтневої».

Також, за словами Волинця, про протестні настрої в трудових колективах повідомляють працівники інших підприємств Кривого Рогу й регіону.

Крім того, додав Волинець, у вівторок, 8 вересня, на позачергову сесію, на два тижні раніше запланованої сесії, збереться міська рада Кривого Рогу.

“Як повідомив активістам наземної акції протесту на підтримку гірників «Жовтневої» заступник мера міста, місцеві депутати мають намір прийняти рішення на підтримку страйкуючих гірників. Зараз до протестувальників в шахту «Жовтнева» поїхали народний депутат Юрій Корявченков та голова НПГУ КЗРК Анатолій Довгополов”, - написав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

Протестувальники говорять, що вже відчувають негативний вплив на легені та шкіру високого рівня вологості та інтенсивного розповсюдження грибка.

Два дні на мітингах солідарності з гірниками «Жовтневої» в Кривому Розі люди збирали гроші на підтримку шахтарів.

У суботу, 5 вересня, гендиректор КЗРК Сергій Новак вийшов до мітингарів, потім – спустився до шахти та майже півтори години спілкувався з гірниками.

Вранці у понеділок, 7 вересня, як поінформував лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов, під керівництвом гендиректора КЗРК Сергія Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи щодо вивчення вимог гірників та вирішення конфлікту.