У Кривому Розі створили робочу групу з вирішення конфлікту на шахті "Жовтнева"

П’яту добу 29 гірників шахти «Жовтнева» Криворізького залізорудного комбінату (КЗК) залишаються під землею, вимагаючи підвищення зарплати.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у Фейсбуці.

“П’яту добу 29 гірників шахти «Жовтнева» продовжують підземну акцію протесту за підвищення зарплати, за покращення умов праці”, - написав Волинець.

Дружини гірників, їх родичі, колеги, актив Незалежної профспілки гірників на підтримку шахтарів "Жовтневої" провели автопробіг та влаштували пікет біля будівлі Криворізької міськради.

За словами Волинця, станом на 11 годину понеділка, 7 вересня, прийняте рішення про створення робочої групи з розгляду вимог протестувальників шахти "Жовтнева" та пошуку механізмів вирішення конфлікту.

“Лідер Незалежної профспілки гірників України Криворізького залізорудного комбінату Анатолій Довгополов інформує з місця подій, що вранці під керівництвом гендиректора КЗРК Сергія Новака було проведено оперативну нараду за участю адміністрації, профспілок, підсумком якої стало рішення про створення робочої групи”, - написав він.

Профспілковий лідер додав, що до врегулювання конфлікту активно долучилася перший заступник міністра економіки Юлія Свириденко.

“Вона весь цей час знаходиться в комунікації зі мною, з вільними профспілками, з Сергієм Новаком та з представниками власників. Що важливо – 24/7, бо адміністрація шахти спокійно відгуляла вихідні, не виходячи на зв'язок. Добре, що в уряді є люди, які усвідомлюють, що альтернативою конфлікту є соціальний діалог та перемовини”, - вважає Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти "Жовтнева" з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до них приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагали, щоб керівництво підвищило заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і заганяють підприємство у кризу. Також шахтарі вимагають повернення пільгового стажу за списками №1 і №2 та припинити порушення при атестації.

Акція протесту ускладнюється специфічними, несприятливими умовами в шахті з видобутку залізної руди - високим рівнем вологості, інтенсивністю розповсюдження грибка. Протестувальники говорять, що вже відчувають вплив цих негативних факторів і на легенях, і на шкірі. Адміністрація підприємства не виходить на зв’язок.

Два дні на мітингах солідарності з гірниками «Жовтневої» в Кривому Розі люди збирали гроші на підтримку шахтарів. Актив НПГУ поїхав до шахти - повезли продукти. На місці збирали підписи під заявою про трудовий спір.

У суботу, 5 вересня, гендиректор Криворізького залізорудного комбінату Сергій Новак вийшов до мітингарів, потім – спустився до шахти та майже півтори години спілкувався з гірниками.