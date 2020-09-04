У Кривому Розі - акція на підтримку гірників шахти "Жовтнева", які страйкують під землею

Біля адмінбудівлі Криворізького залізорудного комбінату проходить акція на підтримку гірників шахти «Жовтнева», які другий день страйкують у забої.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Фейсбук.

“Близько півтисячі працівників ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» проводять наземну акцію протесту на підтримку 29 колег, які протестують під землею”, - написав Волинець.

Він повідомив, що люди вимагають діалогу з керівництвом підприємства. Але керівництво наразі не готове вийти до людей і запрошує ініціативну групу до себе, до кабінету.

Акція біля Криворізького залізорудного комбінату / Фото: 0564.ua

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня у Кривому Розі 12 гірників нічної зміни шахти «Жовтнева» з видобутку залізної руди не піднялася на поверхню і оголосили акцію протесту. Пізніше до мітингувальників приєдналися і шахтарі, які відпрацювали ранкову зміну. Вони вимагають, щоб керівництво підвищило їм заробітну плату, звільнило менеджерів, які, на їхню думку, не справляються зі своїми обов'язками і “заганяють підприємство у кризу”.

Крім того, станом на 3 вересня у Соснівці Львівської області уже шостий день триває протест гірників на шахті "Надія". 18 з них залишилися під землею з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату.