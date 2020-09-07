На Рівненщині відновили роботу залізничні станції Острог і Радивилів

З понеділка, 7 вересня, відновили свою роботу залізничні станції в Острозі та Радивилові на Рівненщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби Рівненської ОДА.

«На Рівненщині Укрзалізниця відновила роботу станцій Острог і Радивилів. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня через негативну динаміку поширення коронавірусу в Острозькому районі закрили залізничну станцію. Однак закрили її без погодження з Рівненською філією південно-західної залізниці. Тож Укрзалізниця на прохання облдержадміністрації відновила роботу станцій в Острозі та Радивилові.

Також повідомлялося, що з 7 вересня у місті Дубно та Костопільському районі діє «червона» зона.

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Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на основі епідеміологічної ситуації на цих територіях.

За останню добу на Рівненщині зареєстровано 28 нових випадків коронавірусу, а всього з початку пандемії - 9 790 випадків, з них 137 летальних.

В Україні станом на 7 вересня лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нові випадки.