У Херсоні чоловік під час втечі збив автомобілем копа

У Херсоні поліція затримала чоловіка, який під час обшуку у нього вдома на предмет зберігання наркотиків намагався втекти на автомобілі та збив оперативника.

Про це інформує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, передає Укрінформ.

«До Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про нанесення тілесних ушкоджень 24-річному співробітнику поліції при виконанні ним службових обов'язків», - йдеться у повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що потерпілий – оперуповноважений Корабельного відділення поліції – разом із колегами проводив санкціонований обшук за адресою мешкання 48-річного чоловіка на предмет зберігання наркотиків.

Під час заходів власник помешкання раптово сів у свій автомобіль і, тікаючи з двору, збив старшого лейтенанта поліції. Чоловік протягнув поліцейського на капоті з пів кілометра.

За матеріалами внутрішньої безпеки поліції було внесено відомості до ЄРДР, і правоохоронці негайно почали пошук зловмисника.

«Невдовзі працівники УВБ НПУ встановили, що втікач намагається покинути межі області. На 11 кілометрі від стаціонарного посту "Пасат", що на автотрасі Херсон-Джанкой-Феодосія, оперативники внутрішньої безпеки поліції та співробітники Управління патрульної поліції у Херсонській області наздогнали чоловіка та затримали його в порядку ст.208 КПК України», - уточнюється у повідомленні.

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Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ, підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.