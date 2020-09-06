У Кривому Розі на шахті

У Кривому Розі на шахті "Жовтнева" четверту добу під землею залишаються 29 гірників

Укрінформ
Триває підземна акція протесту на шахті "Жовтнева" м. Кривий Ріг. Четверту добу під землею залишаються 29 гірників.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав у Фейсбуці голова Конфедерації Вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Страйкарі вимагають: підвищити зарплату, звільнити менеджмент, який заганяє підприємство у кризу, повернути пільговий стаж, припинити порушення при атестації.

"Акція протесту ускладнюється специфічними, несприятливими умовами в шахті з видобутку залізної руди - високим рівнем вологості, інтенсивністю розповсюдження грибків, які з’їдають все навколо. Протестувальники говорять, що вже відчувають їх вплив і на легенях, і на шкірі. Адміністрація підприємства зникла - не виходить на зв’язок", наголосив Волинець.

За його інформацією, два дні на мітингах солідарності з гірниками "Жовтневої" в Кривому Розі люди збирали гроші на підтримку шахтарів. Актив НПГУ поїхав до шахти - повезли продукти. На місці збирають підписи під заявою про трудовий спір.

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У суботу, 5 вересня, гендиректор Криворізького залізорудного комбінату (КЗК) Сергій Новак вийшов до мітингарів, потім – спустився до шахти та майже півтори години спілкувався з гірниками.

"Важливо розуміти, що роль гендиректора у такому випадку – виступати від імені власників шахти. А це група "Приват" Коломойського, комунікація якої завжди вибудовується жорстко, на конфліктах. Менеджмент і так ніколи не ставив на перше місце повагу до своїх працівників, а в цьому випадку треба себе психологічно переламати – зняти шапку перед людьми", - уточнив Волинець.

Він написав, що протест триває і у нього є підтримка на поверхні! "Не виключено, що цього тижня протестний рух переїде до урядового кварталу Києва".

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