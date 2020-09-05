В Україну йдуть дощі, але спека не відступає

У неділю короткочасні дощі очікуються в Криму та Приазов'ї, у Волинській, Львівській та Рівненській областях, температура вночі 10-15°, вдень у більшості областей 24-29°, на півдні до 32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"У Криму та Приазов'ї, вдень також у Волинській, Львівській та Рівненській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень у більшості областей 24-29°, на півдні до 32°, на північному заході 20-24°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 13-15°, вдень 25-27°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 7 вересня вночі на Волині, Львівщині та Рівненщині, вдень у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, східний, 3-8 м/с.

8 вересня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, вдень на північному сході країни короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°, 8 вересня у західних областях 8-13°; вдень 26-31°, 7 вересня на північному заході країни, 8 вересня у західних, північних та більшості центральних областей 18-23°.

На Київщині лише вночі 8 вересня прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер 7 вересня південно-східний, східний, 3-8 м/с, 8 вересня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 7 вересня 26-31°, 8 вересня 18-23°.

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Згідно з прогнозом, в Україні опади 9-10 вересня не очікуються, лише вдень 10 вересня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-19°; вдень у південній частині, 10 вересня і в центральних та східних областях 25-29°, на решті території 19-25°.

На Київщині також опади не прогнозуються, лише вдень 10 вересня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.