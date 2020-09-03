В Україну йдуть короткочасні дощі з грозами

В Україні у п'ятницю очікуються короткочасні дощі, місцями грози, температура вночі 14-19°, удень 20-25°.

Як передає Укрінформу, про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вночі у більшості північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім західних та східних областей, короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний (у східній частині - південно-східний), 5-10 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, у західних областях 8-13°; вдень 20-25°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 26-31°.

У Києві та області 4 вересня пройде короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 20-22°, на Київщині вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом, 5 вересня в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей, помірні грозові дощі, у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с; 6 вересня у північно-західній частині, вночі і в Приазов'ї та Криму невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вночі 5 вересня у південних, центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на сході та півдні країни 14-19°, вдень 22-27°, 6 вересня у південній частині, східних та центральних областях 25-30°.

У столичному регіоні 5-6 вересня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°.

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Синоптики прогнозують на початку тижня у західних, 8 вересня і в північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних областях 7 вересня 21-27°, 8 вересня 18-24°, на решті території 26-32° (8 вересня в північних та Вінницькій областях 23-29°).

На Київщині 7 вересня опади не очікуються, 8 вересня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-17°; вдень 7 вересня 26-31°, 8 вересня 23-28°.