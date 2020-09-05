У Коломиї легковик в'їхав у МАН, четверо людей загинули

У Коломиї уночі легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

У поліції зазначили, що 5 вересня о 02:50 надійшло повідомлення на лінію «102» про ДТП в Коломиї на автодорозі «Н-10» сполученням «Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига».

Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки «ВАЗ 2102», рухався в сторону Івано-Франківська, а водій «МАН» - в напрямку Чернівців, але здійснив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водію автомобіля «МАН», в якого виникла поломка.

Унаслідок лобового зіткнення чотири людини із легковика загинули на місці події. Їх вік і місце проживання встановлюються.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Фото: if.npu.gov.ua