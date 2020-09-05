Лісові пожежі на Харківщині: відкритого вогню біля Гороб'ївки не спостерігається

Станом на 8.00 годину ранку 5 вересня у лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району Харківської області, де напередодні було локалізовано пожежу, відкритого вогню не спостерігається.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

"Станом на 5 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини всередині контрольованого периметру", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зазначили, що 4 вересня о 13 год. 17 хв. пожежу в лісовому масиві поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району, яка виникла 2 вересня, локалізовано. Загальна площа пройдена вогнем складає 500 га (з них 100 га верхової пожежі).

До гасіння залучено 205 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 105 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки, у тому числі вертоліт Мі-8, яким 4 вересня здійснено 12 скидів води (24 т).

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві, яка знищила щонайменше 22 будинки. Відселено 33 жителів.

Також на Харківщині 2 вересня спалахнула пожежа в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївського району. За даними ДСНС, її локалізували того дня о 20-й годині на площі близько 30 га. Жертв та постраждалих немає.

У Луганській області також зафіксували кілька десятків загорань сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. З опіками різних ступенів важкості госпіталізовано двох осіб. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків.

Фото: ДСНС