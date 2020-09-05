Стрілянина у Броварах: слідство планують завершити до кінця вересня

Поліція планує завершити слідство щодо стрілянини у Броварах Київської області, яка сталася наприкінці травня цього року, до кінця вересня.

Про це на брифінгу заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає кореспондент Укрінформу.

"Наприкінці цього місяця ми плануємо закінчити уже розслідування, повідомити сторонам про це, і надати їм можливість для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Це безпрецедентний випадок, бо 46 осіб притягається до відповідальності, і дуже багато осіб, які будуть знайомитися з матеріалами справи. І після того, як ознайомляться, ми передамо справу до суду", - розповів Нєбитов.

За його словами, зараз слідство очікує ще кілька експертиз, серед яких - балістична та аналіз ДНК.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 29 травня у житловому кварталі Броварів на Київщині сталася стрілянина через перерозподіл потоку пасажирських перевезень. З двох боків участь у збройній сутичці брали близько 100 осіб.

5 червня Міністерство внутрішніх справ анулювало ліцензії чотирьом охоронним фірмам, працівники яких виявилися причетними до стрілянини у Броварах.