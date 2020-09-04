На вихідні дощитиме, подекуди - грози

В Україні у суботу, 5 вересня, короткочасні дощі очікуються у південних, центральних, місцями і в північних областях, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"5 вересня хмарно з проясненнями. У південній частині, більшості центральних, вночі місцями і в північних областях короткочасний дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 11-16°, на узбережжі морів до 20°, в західних областях 8-13°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

Впродовж 6-7 вересня в Україні утримається мінлива хмарність. 6 вересня у північно-західній частині (вночі і у Приазов'ї та в Криму), 7 вересня у західних та Житомирській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер у південній та східній частині переважно східний, у західних областях - північно-західний, 7-12 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 25-30°, у західних, 6 вересня і у північних областях 22-27° (на Волині, Львівщині та Рівненщині 18-23°).

У вівторок, 8 вересня, вночі у західних, протягом доби у північних, більшості центральних, вдень і у Харківській областях синоптики прогнозують невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

9 вересня без опадів, лише на північному сході та сході країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 9-15°; вдень у західних та північних областях 18-24°, на решті території 23-29°.

Також синоптики обіцяють без опадів у впродовж 10-14 вересня. Лише у західних областях 12-14 вересня можливі короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 11-17° (10 вересня на заході та півночі країни 8-14°); вдень 23-29°, 10-11 вересня в західних та північних областях 18-24°.

У Києві та Київській області в суботу, 5 вересня, збережеться хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 11-16°, вдень 22-27°.

Водночас 6-7 вересня синоптики обіцяють у Києві без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 6 вересня 22-27°, 7 вересня 25-30°.

8 вересня можливі невеликі короткочасні дощі в столиці, місцями грози; 9 вересня без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°.