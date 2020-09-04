На Харківщині загасили одну з лісових пожеж

Пожежу в лісовому масиві поблизу села Клугино-Башкирівка Харківської області, яка виникла 2 вересня, наразі ліквідовано.

Про це інформує пресслужба МВС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«4 вересня о 14:45 пожежу в лісовому масиві поблизу с. Клугино-Башкирівка Харківської області, що виникла 2 вересня ліквідовано. До гасіння було залучено 7 чоловік та 2 одиниці техніки лісгоспу, 15 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині 2 вересня о 12 год. 54 хв поблизу с. Гороб’ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 години через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків пожежа поширилась в напрямку населених пунктів Гороб’ївка та Гряниківка. Внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 особи та через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 особа. Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно складає 500 га, з них 100 га верхової пожежі.

4 вересня цю пожежу локалізували.

Також, 2 вересня о 12 год. 13 хв до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісництва виникла пожежа в лісовому масиві площею 10 га.

Фото: МВС