Стрілянина у кафе на Київщині: поліція назвала причину

Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Українці конфлікт стався на ґрунті побутових відносин. Під час цієї події було застосовано мисливську і травматичну зброю. 22 особи встановлені. Зараз встановлений весь автотранспорт, який прибув з Києва, і ці автотранспортні засоби, наразі вони вилучені. Щодо осіб, - слідчі готують підозри кожному з них, хто вчиняв активні дії", - уточнив керівник поліції Київщини.

Він зазначив, що одну особу вже затримали.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня стало відомо, що група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину в кафе в Українці Київської області. Після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік. Особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились. Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину.