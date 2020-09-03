Під час гасіння пожеж на Луганщині зник безвісти військовий

Унаслідок пожеж, які охопили два райони Луганщини, один із військових, які боролися з вогнем, пропав безвісти, ще двоє отримали опіки.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран на брифінгу у Сєверодонецьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр оборони зазначив, що один із військових, які допомагали рятувальникам у боротьбі з пожежею, наразі вважається зниклим безвісти. За його словами, не виключено, що він загинув.

Крім того, двоє військових, старший лейтенант і сержант, отримали серйозні опіки, один із них - до 48% тіла. Таран додав, що постраждалих буде представлено до державних нагород.

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Водночас Таран спростував інформацію про знищення вогнем великої кількості військової техніки. Згоріли, за його інформацією, одна БМП і одна вантажівка "Урал".

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай також спростував поширену раніше інформацію про загиблого внаслідок пожежі. За його даними, серед мешканців області жертв немає.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганщини зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.