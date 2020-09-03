Під час гасіння пожеж на Луганщині зник безвісти військовий

Під час гасіння пожеж на Луганщині зник безвісти військовий

Укрінформ
Унаслідок пожеж, які охопили два райони Луганщини, один із військових, які боролися з вогнем, пропав безвісти, ще двоє отримали опіки.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран на брифінгу у Сєверодонецьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр оборони зазначив, що один із військових, які допомагали рятувальникам у боротьбі з пожежею, наразі вважається зниклим безвісти. За його словами, не виключено, що він загинув.

Крім того, двоє військових, старший лейтенант і сержант, отримали серйозні опіки, один із них - до 48% тіла. Таран додав, що постраждалих буде представлено до державних нагород.

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Водночас Таран спростував інформацію про знищення вогнем великої кількості військової техніки. Згоріли, за його інформацією, одна БМП і одна вантажівка "Урал".

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай також спростував поширену раніше інформацію про загиблого внаслідок пожежі. За його даними, серед мешканців області жертв немає.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганщини зафіксовано 24 загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів.

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