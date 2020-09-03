На Луганщині досі гасять чотири осередки пожеж

Станом на ранок 3 вересня рятувальниками ліквідовано два осередки із 6 пожеж сухої трави та лісових насаджень у Кремінському та Новоайдарському районах Луганщини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

“Станом на на 10:20 3 вересня з 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилось гасіння, ліквідовано – 2 осередки (поблизу с. Бараниківка Кремінського району та в Трьохізбенському лісництві)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продовжується гасіння 4 осередків, з яких вже локалізовано два - в Станично-Луганському районі (поблизу с. Геївка та між с. Болотене і смт Станиця Луганська).

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області в тісній взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялось, 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів. Станом на 7 годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі загинула одна особа та дві особи з опіками різних ступенів важкості госпіталізовані. Вогнем знищено 13 покинутих житлових будинків. Продовжується гасіння 6 осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах.

На допомогу у гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 осіб та 27 од. техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей.

Фото: ДСНС