Поблизу Мелітополя обстріляли мікроавтобус, постраждав водій

У Запорізькій області, поблизу Мелітополя, вночі невідомі розстріляли мікроавтобус, постраждав водій.

Про це журналістам повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає ккореспондент Укрінформу.

“2 вересня приблизно о 23.00 поблизу м. Мелітополя, на трасі, невідомі особи з вогнепальної зброї розстріляли мікроавтобус "Форд". Внаслідок події постраждав водій мікроавтобусу, чоловік 1993 року народження, мешканець Маріуполя”, - йдеться в коментарі поліції.

Постраждалого доправлено до Мелітопольської міської лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Вирішується питання правової кваліфікації. Наразі інших подробиць не повідомляється.