ЄІБ надасть Львову €12 мільйонів кредиту для придбання трамваїв

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України» надасть Львову кредит у розмірі 12 млн євро для придбання нових трамваїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що договір на оновлення трамвайного парку у Львові підписано 2 вересня. Місто отримає 12 млн євро кредиту від ЄІБ на закупівлю 10 нових низькопідлогових трамваїв. Ще 8,8 млн євро буде додатково дофінансовано з міського бюджету.

“Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту у різних містах України у співпраці з ЄІБ та місцевою владою. Вже підписані перші договори у Луцьку, Харкову та Сумах на придбання сучасних та зручних тролейбусів. На черзі – реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові”, – прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Проєкт «Міський громадський транспорт України», нагадала заступник міністра інфраструктури Наталія Форсюк, спрямований на поступове збільшення частки рейкового транспорту й тролейбусів, що сприятиме зниженню рівня викидів у містах.

Як повідомляв Укрінформ, фінансова угода між Україною та ЄІБ (проєкт «Міський громадський транспорт України») була ратифікована парламентом 12 квітня 2017 року. Нею передбачена реалізація 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України.

На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13 із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро. Після проведення тендерних процедур (до кінця цього року та на початку наступного) кошти будуть спрямовані на придбання певної кількості одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.