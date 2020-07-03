Три міста підписали контракти на закупівлю тролейбусів за проєктом з ЄІБ - Криклій

Три міста вже підписали контракти на закупівлю низькопідлогових тролейбусів за проєктом «Міський громадський транспорт України», що реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Громадський транспорт має працювати для людей! Як це відбувається у більшості країн Європи та світу. Саме тому разом з нашими європейськими парнерами з ЄІБ та активною місцевою владою ми реалізуємо проєкт «Міський громадський транспорт України». Вже підписані контракти по 3-ьох містах на закупівлю нових сучасних низькопідлогових тролейбусів: 29 - у Луцьку, 49 – у Харкові та 19 – у Сумах", - написав Криклій.

Він додав, що вже погоджено придбання 17 трамваїв, 112 автобусів і кабін фунікулеру для оновлення громадського транспорту Києва та закупівлю 100 автобусів та 10 трамваїв у Львові.

Також буде здійснено будівництво автобусного депо, реконструкцію тролейбусної контактної мережі, капремонт кабельних ліній і трамвайних вагонів з переобладнанням для можливості користування людьми з інвалідністю та іншим маломобільним населенням.

Проєктом передбачено придбання 35 вагонів метро для Харківського метрополітену, закупівлю 40 тролейбусів у Чернігові, придбання дуобусів в Івано-Франківську, закупівлю 20 електробусів та 26 автобусів у Запоріжжі, закупівлю 15 автобусів для Тернополя, покращення інфраструктури громадського транспорту Миколаєва, придбання 14 трамваїв для Одеси.

"Всього на реалізацію проєкту спрямовано близько 400 млн євро, з них 200 млн – кредитні кошти ЄІБ", - додав Криклій.

За його словами, вже ініційовано другий проєкт “Міський громадський транспорт України ІІ” і у відомстві очікують на його схвалення.

Як повідомляв Укрінформ, «Міський громадський транспорт України» – фінансова угода між Україною та ЄІБ – була ратифікована законом України №2009 VIII від 12 квітня 2017 року. Нею передбачена реалізація 21 підпроєкту з розвитку міського пасажирського транспорту в 11 містах України.

На сьогодні ЄІБ вже погодив виділення фінансування 13-ти із зазначених підпроєктів на загальну суму 176,2 млн євро, які після проведення тендерних процедур (до кінця цього року та на початку наступного) будуть спрямовані на придбання певної кількості одиниць міського транспорту для комунальних підприємств Запоріжжя, Києва, Луцька, Львова, Одеси, Сум, Тернополя, Харкова та Чернігова.

Першим містом, що отримало кошти за проєктом, став Луцьк. ЄІБ виділив 4,36 мільйонів євро на придбання 29 тролейбусів для цього міста. Європейський інвестбанк також уже надав Харкову 10 млн євро для придбання нових тролейбусів.