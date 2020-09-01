У Красногорівці відновили обстріляну окупантами школу

У прифронтовій Красногорівці на Донеччині відкрили відремонтовану школу, яку в 2017 році розстріляли з важкої артилерії окупанти. На її оновлення знадобилося 95 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Разом з міністром розвитку громад і територій Олексієм Чернишовим привітали красногорівських школярів і педагогів з початком нового навчального року та відкриттям оновленої школи. Вона - знакова для області: у 2017-му її розстріляли російсько-терористичні угруповання з важкої артилерії. Тоді школа сильно постраждала», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що знадобилося три роки і 95 млн грн, щоб її повністю реконструювати, і сьогодні вона одна з найкращих в області.

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Кириленко побажав дітям, їхнім батькам і вчителям щасливого, мирного й успішного навчального року.

Фото: Фейсбук Павла Кириленка