На Луганщині організували незаконний видобуток вугілля на держпідприємстві

У Луганській області Служба безпеки України блокувала діяльність групи осіб, які організували на державній шахті незаконний видобуток та подальшу реалізацію вугілля, чим завдали державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ

Оперативники СБУ встановили, що на початку цього року посадовці керівної ланки однієї з шахт ДП «Первомайськвугілля» організували «тіньовий» вуглевидобуток. Для цього на ділянці шахти було прокладено нелегальні вугільні виробітки. Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у «забої» 65-85 сантиметрів заввишки, що є грубим порушенням законодавства.

У СБУ зазначили, що вугілля зловмисники не обліковували і збували місцевим підприємцям за готівку. Щодоби шахтоділянка видобувала майже 50-60 тонн необлікованого вугілля, а для приховування злочину керівництво шахти занижувало офіційні показники видобутку. Державі завдано мільйонних збитків.

На Луганщині організували незаконний видобуток вугілля

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ провели 8 обшуків в адмінбудівлі шахти, в офісі фірми, причетної до нелегальної схеми, на вугільних майданчиках у містах Золоте і Гірське та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено готівку у сумі 120 тисяч доларів, бухгалтерську, маркшейдерську, товарно-транспортну документацію, жорсткі диски комп’ютерів, які місять інформацію про офіційні та фактичні обсяги видобутої та реалізованої вугільної продукції, три вантажні автомобілі та іншу техніку. Крім цього на вугільних майданчиках виявлено майже 1,2 тисячі тонн незаконно видобутого та підготовленого до «тіньової» реалізації вугілля.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності та автотранспортні засоби. Триває збір доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності.