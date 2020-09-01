Коронавірус на Житомирщині: за добу померли троє людей

На Житомирщині за минулу добу, 31 серпня, від COVID-19 померли троє людей, які мали супутні патології.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

"Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, помер 70-річний житель Ружинського району, 62-річна жителька Баранівського району та 71-річний житель Попільнянського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі пацієнти мали супутні патології, які ускладнювали перебіг хвороби.

Загалом на Житомирщині підтвердили 3 382 випадки COVID-19, 1 902 людини одужали, 68 померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано 123 303 випадків заражень коронавірусом, з яких 2 088 за минулу добу. Від початку пандемії одужало 57 802 людей, 2 605 – померли.