Осінь зустріне літньою спекою: синоптики прогнозують до +36°

Синоптики прогнозують в Україні у понеділок літню спеку, переважно без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - у західних областях. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня 21-26°.

Водночас у період 3-7 вересня невеликі короткочасні дощі та грози синоптики передбачають лише у західній частині, а 6-7 вересня - і у північних областях. Температура вночі 12-18°; вдень 30-36°, у північних областях 23-29°, у західних областях 20-26°.

У понеділок у Києві та області опади не очікуються. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 31-33°, на Київщині вночі 14-19°, вдень 30-34°. 1-4 вересня у столичному регіоні опади не прогнозуються. 1-2 вересня температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, а 3-4 вересня вдень до 24-29°.