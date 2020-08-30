За вимоги виселити ромів на Харківщині відкрили справу про порушення рівноправності

За фактом конфлікту в селищі Андріївка Балаклійського району Харківщини поліція відкрила кримінальне провадження про порушення рівноправності та хуліганство.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Санкціями статей передбачається до 4 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня жителі селища Андріївка Балаклійського району зібрались на мирну акцію з метою висловлення невдоволення діями ромських родин, що мешкають на території району. Біля будинків ромів зібралися близько 500 місцевих жителів. Мирна акція переросла у сутички. За тривогою було піднято особовий склад районної поліції, яка евакуювала ромські родини з епіцентру конфлікту.

В результаті події постраждалих немає.

Охорону публічного порядку здійснювали близько 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.