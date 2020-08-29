Спека «потішить» українців в останні дні літа

Синоптики прогнозують в Україні літню спеку найближчими днями.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

30 серпня уночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-19°, вдень до 28-33°. У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - у західних областях. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня 21-26°.

Водночас у період 3-7 вересня невеликі короткочасні дощі та грози синоптики передбачають лише у західній частині, а 6-7 вересня - і у північних областях. Температура вночі 12-18°; вдень 30-36°, у північних областях 23-29°, у західних областях 20-26°.

У Києві та області 30 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 30-33°. 31 серпня -1 вересня теж прогнозують мінливу хмарність. Температура вночі 13-18°, вдень 31 серпня 29-34°, 1 вересня 26-31°. 2-3 вересня теж буде без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.