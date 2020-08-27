В Україну повертається спека — на вихідні обіцяють до +33°
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"28 серпня хмарно з проясненнями. У північних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 19-24°, у південній частині 25-30°", - зазначається у повідомленні.
Також синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму.
У Києві 28 серпня без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°. На Київщині місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
29-30 серпня в Україні без опадів. Температура 29 серпня вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 24-29°, на півдні країни до 31°; 30 серпня вночі 14-19°, вдень 28-33°.
У Києві і столичному регіоні сухо. Температура 29 серпня вночі 11-16°, вдень 24-29°; 30 серпня вночі 14-19°, вдень 28-33°.
31 серпня опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня у західних областях. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня 21-26°.
У Києві і Київській області 31 серпня - 1 вересня сухо. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.