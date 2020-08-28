“Гаряче прощання”: в останні дні літа буде понад +30°

В Україні у суботу, 29 серпня, опадів не прогнозують, повітря прогріється до 32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень у північній частині та східних областях 24-29°, на решті території 27-32°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 20-22°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області переважатиме мінлива хмарність. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 12-14°, вдень 26-28°, у регіоні вночі буде 9-14°, вдень 24-29°.

Також сухо буде і 30 серпня, уночі стовпчики термометрів піднімуться до 14-19°, вдень до 28-33°. У понеділок, 31 серпня, опади можливі лише в Карпатах, а 1 вересня - у західних областях. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 30-36° (у північних областях 28-33°), у західних областях 31 серпня 24-29°, 1 вересня 21-26°.

В останні дні літа у столиці та області буде сухо і малохмарно, вітер переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°. Сухо буде і в перші дні осені, температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

У період 3-7 вересня невеликі короткочасні дощі та грози синоптики передбачають лише у західній частині, а 6-7 вересня - і у північних областях. Температура вночі 12-18°; вдень 30-36°, у північних областях 23-29°, у західних регіонах 20-26°.