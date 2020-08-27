В Україні прогнозують дощі, спеку та сильний вітер

У четвер, 27 серпня, дощі пройдуть у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, повітря тут прогріється до 20-25°, на решті території - до 26-31°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вдень у західних та північних областях 20-25°, на решті території 26-31°", - розповіли синоптики.

У Києві та Київській області вдень пройде короткочасний дощ, у регіоні подекуди з грозою. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень 21-23°, по області вдень 20-25°.

У наступні два дні, 28-29 серпня, опади можливі лише у північно-східній частині країни у п'ятницю. Вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, у південній частині до 19°; вдень 28 серпня 20-25°, у південних областях 26-30°; 29 серпня 24-29°, на Півдні та Заході 28-33°.

У Києві та області опадів не буде, вітер західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 28 серпня 20-25°, 29 серпня 24-29°.

Синоптики попереджають, що у період 27-29 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У неділю, 30 серпня, опадів не буде, а 31 серпня короткочасні дощі та грози пройдуть у західних областях. Температура вночі 13-18°, 30 серпня у східній частині 9-14°; вдень 26-32°, 31 серпня на Заході 22-27°.

У Києві та Київській області у ці дні буде сухо, температура вночі 13-18°; вдень 27-32°.