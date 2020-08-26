Буксири почали вирівнювати танкер Delfi

Фахівці компанії "Краншип", які протягом останніх тижнів герметизували танки, сухий трюм і відкачували воду та пісок з танкера Delfi, розпочали 26 серпня пробну операцію викренювання аварійного судна з тим, щоб поставити його на рівний кіль.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Одеської міськради.

«До аварійного танкера підійшли чотири потужні буксири, і фахівці розпочали технічний прогін: перевіряють кріплення буксирів, міцність корпусу танкера, на який приварені опорні тумби, надійність іншого обладнання, яке буде використано при викренюванні судна", - зазначили в мерії.

Варто зауважити, що представники ДСНС, Нацгвардії та охоронці танкера зранку очепили пляжну територію, де розпочалась пробна операція постановки судна на рівний кіль, сюди не допускають одеситів і прибулих відпочивальників.

Вранці на борт судна завели міцні канати, і станом на 10 год. 30 хв. екіпажам чотирьох буксирів і потужного плавкрана вдалося трохи підняти з води ніс, рубку і частину палуби аварійного судна.

Як повідомлялося, ДП АМПУ 10 серпня підписало договір з компаніями ТОВ "Краншип" і ТОВ "Бруклін-Київ" про здійснення операції з підняття танкера Delfi, який у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря в акваторії порту "Південний".

З тих пір судно знаходиться на хвилерізі одеського пляжу "Дельфін". Терміни його підняття з мілини судновласник постійно переносив, були витоки нафтопродуктів з пошкодженого корпусу.

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26 липня проблема з затонулим танкером Delfi визначена як надзвичайна ситуація місцевого рівня.

Фото: dumskaya.net