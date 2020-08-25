Працівниця банку організувала незаконні соцвиплати жителям ОРДЛО
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ
Реалізуючи оперативну інформацію, правоохоронці виявили нечисту на руку працівницю однієї з банківських установ.
Жінка здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яку обробляють в автоматизованих системах, – незаконно проводила ідентифікацію осіб, які постійно проживають на ТОТ Донецької та Луганської областей, без їх фактичної присутності, з метою подальшого нарахування вказаним особам пенсійних та інших соціальних державних виплат.
У ДПСУ зазначили, що особи, відповідно до яких було проведено ідентифікацію, на той час не перебували на підконтрольній території України.
Учора, за результатами проведених заходів громадянці України повідомлено про підозру за ч.1 ст. 362 ККУ «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах».
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.