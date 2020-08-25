Працівниця банку організувала незаконні соцвиплати жителям ОРДЛО

Оперативні співробітники Донецького прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил спільно з працівниками Донецького відділу протидії кіберзлочинам ДКП Нацполіції викрили та заблокували канал незаконних соцвиплат.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ

Реалізуючи оперативну інформацію, правоохоронці виявили нечисту на руку працівницю однієї з банківських установ.

Жінка здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яку обробляють в автоматизованих системах, – незаконно проводила ідентифікацію осіб, які постійно проживають на ТОТ Донецької та Луганської областей, без їх фактичної присутності, з метою подальшого нарахування вказаним особам пенсійних та інших соціальних державних виплат.

Фото: ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що особи, відповідно до яких було проведено ідентифікацію, на той час не перебували на підконтрольній території України.

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Учора, за результатами проведених заходів громадянці України повідомлено про підозру за ч.1 ст. 362 ККУ «Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах».

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.