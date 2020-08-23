У центрі Запоріжжя розгорнули 25-метровий прапор України

У Запоріжжі на площі Героїв представники патріотичних організацій розгорнули 25-метровий стяг з нагоди Дня Державного прапора України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це державне свято, і воно буде існувати, допоки буде існувати держава Україна. Це данина шани тим, хто за цей прапор пролив кров, шанування тих, хто загинув під цим прапором. З ним сьогодні продовжують відстоювати незалежність нашої держави. Вітаю всіх з Днем прапора", - заявив на акції ветеран АТО Михайло Пирог.

У Запоріжжі розгорнули 25-метровий прапор / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

25-метровий прапор розгорнули перед ОДА, при цьому учасники заходу виконали Гімн України.

Загалом в акції взяли участь кількадесят людей. Більшість із них прийшли у вишиванках та з державними прапорами.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні на Хортиці розгорнули 100-метровий синьо-жовтий прапор.