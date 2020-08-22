В Україні очікується спека та шквали з градом

У неділю, 23 серпня, погода в Україні очікується тепла, 24-29° вдень, суха з мінливою хмарністю та помірним вітром.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 23 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині, Львівщині та в Карпатах вдень короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у Карпатах 20-23°", - йдеться в повідомленні.

У Києві в неділю температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

У Київській області - вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Синоптики попереджають, що 23 серпня в Україні, крім більшості західних, Полтавської та Дніпропетровської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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24-25 серпня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах західних областей град та шквали 15-20 м/с.

На решті території України без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, 24 серпня у східних областях 9-14°; вдень у західних та північних областях 21-26°, на решті території 27-32°.

У Києві 24-25 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.

26- 27 серпня в Україні температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°; вдень у західних, північних та більшості центральних областей 23-28°, на решті території 26-31°.

26 серпня в північних та місцями центральних областях, вдень 27 серпня у північних областях короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

У Києві вночі 26 серпня повсюди, вдень 27 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.