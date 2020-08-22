На Чернігівщині відновили дві великі школи

На Чернігівщині відновили дві школи в рамках програми Президента «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ із посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Регіон відвідав міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов 21 серпня.

У Прилуках в міській школі-гімназії добудували новий корпус. Будівельні роботи на об’єкті вже завершено. Нині виконуються роботи з улаштування зовнішнього газопроводу та підключення до електромережі, а також довозять обладнання.

До цього вересня учні навчались у приміщенні, яке збудоване у 1874 році.

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Нове приміщення розраховане на 480 учнівських місць. Тут максимально враховані освітні потреби школярів. Окрім сучасно обладнаних класних кімнат, для них облаштовано спортивні зали, танцклас, студії для позакласної гурткової роботи, актовий зал, басейн, де зможуть працювати школа плавання та спецгрупи для оздоровлення дітей з особливими потребами.

Також міністр відвідав новозбудовану школу № 5 у місті Носівка. Її будівництво розпочалось у 1989 році. Завдяки програмі «Велике будівництво» навчальний заклад добудували у 2020 році. Школа розрахована на 520 учнівських місць, має майстерні з деревообробки та металообробки, бібліотеку, спортивний та актовий зали, їдальню.

Оглянувши обидва заклади, Чернишов позитивно відзначив здобутки області у реалізації об’єктів. «Так, були певні недоліки, які, сподіваюсь, якнайшвидше усунуть. Але загалом область впоралась відмінно, і за це хочу подякувати всім причетним. Саме з таких об’єктів виросте майбутнє країни. Нагадаю, завдяки «Великому будівництву» в Україні загалом має з’явитись 7 тисяч нових місць у школах, до кінця цього року мають відкритись близько 100 навчальних закладів. Закликаю всіх голів ОДА посилити контроль за процесом та особисто перевіряти стан готовності всіх шкіл, що будуються», — наголосив Чернишов.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

фото: otg.cn.ua