На Київщині зникла мама із двома дітьми, їх розшукує поліція

На Київщині зникла мама із двома дітьми, їх розшукує поліція

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Укрінформ
Поліція Київської області розшукує двох зниклих дітей та їх маму.

Про це інформує поліція Київщини у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вчора до поліції звернувся житель села Світильня Броварського району. Чоловік повідомив, що зникла його 24-річна дружина та двоє дітей віком 2 та 5 років. На пошуки дітей та жінки орієнтовано всі наряди поліції Київської області та столиці, громадськість», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мати дітей, Аліна Созанська, має на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, пряме волосся, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені. Була одягнена у сукню червоного кольору та мокасини текстильні білого кольору з малюнком у вигляді квітів.

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Її донька, Анастасія Созанська, має на вигляд 6 років, зріст 116 см, середньої статури, пряме русяве волосся, середньої довжини, очі карі. Була одягнена у футболку рожевого кольору та трикотажні бриджі синього кольору.

Зниклий хлопчик, Михайло Созанський, має на вигляд 2 роки, зріст 90 см, середньої статури, пряме коротке русяве волосся, очі карі. Був одягнений у футболку синього кольору та трикотажні шорти синього кольору.

Уточнюється, що зниклі можуть бути і в іншому одязі.

Пошукові заходи тривають.

У відомстві закликали громадян за наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дітей та їх мами повідомляти за номером спецлінії поліції "102".

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