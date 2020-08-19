Зеленський вважає, що міст у Запоріжжі можна побудувати за два роки

Міст через Дніпро у Запоріжжі можна побудувати за два роки з моменту підписання договору з підрядною компанією.

Про це у середу в Запоріжжі заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується нашого флагмана - моста у Запоріжжі. Він дуже кошторисний, пріоритетний, символ як для людей, так і влади. З моменту підписання контракту (21 лютого 2020 року - ред.) знадобиться два роки приблизно... Хочеться досягнути такого результату", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, з 15 серпня будівництво мосту ведеться цілодобово.

На цей рік постановами Кабміну на мости у Запоріжжі передбачено 3,7 млрд гривень. Підрядник вже отримав у вигляді авансових платежів майже 2 млрд гривень, на які він закуповує металеві конструкції.

Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво мосту було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію ОНУР ТААХХУТ. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя є інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який забезпечуватиме якісний та надійний транспортний зв'язок між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.

Відсутність надійних транспортних зв'язків між лівим і правим берегами Дніпра є головною транспортною проблемою не тільки міста Запоріжжя, а й регіону в цілому. Необхідність у будівництві автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі виникла більше 25 років тому та з роками загострювалась.