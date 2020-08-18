На Франківщині затримали чоловіка, який взяв у заручники колишню дружину і дітей

Працівники поліції Івано-Франківської області затримали чоловіка, який взяв у заручники колишню дружину і двох дітей.

Про це інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, передає Укрінформ.

“Після двогодинних перемовин із правоохоронцями зловмисник погодився відпустити жінку й одну дитину. Саме у цей момент його затримали поліцейські. Жінка і діти не постраждали, зараз вони у безпеці. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що 17 серпня близько 15.00 до калуських поліцейських надійшло повідомлення, що у Войнилові чоловік взяв у заручники колишню дружину і двох дітей та погрожує їм фізичною розправою.

Попередньо встановлено, що 29-річний чоловік спочатку забрав двох своїх дітей додому від родичів, а коли про це дізналася 30-річна ексдружина, то повідомила в поліцію. Жінка, не чекаючи приїзду правоохоронців, самостійно поїхала до помешкання ексчоловіка, щоби забрати дітей семи і дев’яти років.

Там між дорослими трапився конфлікт і чоловік зачинив будинок, а жінці пригрозив фізичною розправою.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, а начальник ГУНП в області ввів поліцейську операцію. В результаті заручників звільнено, зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Правоохоронці з’ясовують обставини та деталі події. Досудове розслідування триває.