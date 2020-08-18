Під Харковом на зебрі збили військову медсестру з немовлям, жінка в реанімації

У селищі Пісочин під Харковом 17 серпня у ДТП постраждала військова медсестра: її з немовлям у візку легковий автомобіль збив на пішохідному переході.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев.

«Постраждала є військовослужбовцем за контрактом Збройних Сил України, вона медична сестра військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Зараз перебуває у декретній відпустці. Під час ДТП медсестра отримала численні травми: перелом, забої, садна», - розповів Саранцев.

Наразі, за його даними, жінка перебуває у реанімаційному відділенні госпіталю, але загрози її життю немає. Дитина в ДТП не постраждала і зараз перебуває з батьком.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 17 серпня близько 15:15 в селищі Пісочин по провулку Шевченківському.

«59-річний водій автомобіля ВАЗ-2106 скоїв наїзд на жінку із коляскою, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Інформація зареєстрована в Люботинському відділенні поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - зазначили в поліції.

Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена на одному з будинків. Видно, що машина рухалася не з великою швидкістю, водій не намагався зупинитися. Як пишуть очевидці пригоди в мережі, чоловік одразу після аварії сказав, що відволікся і не слідкував за дорогою.