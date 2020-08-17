Вибори на Закарпатті: вперше без Балоги, але з мінімумом нових облич

Політологи розповіли про розклади політсил у регіоні на старті виборчих перегонів

Цьогорічна боротьба за мандати на місцевих виборах вперше відбувається без двох політичних партій, найбільших гравців і разом з тим – опонентів у регіоні. Мова про “Єдиний центр” та “Відродження”.

Син відомого політика Віктора Балоги Андрій просуває власну політсилу без участі батька, а колишні регіонали, в свою чергу, перегрупувалися в об'єднання під іншими брендами. Разом з тим, однією з найпотужніших політичних сил на Закарпатті сьогодні є об'єднання чотирьох депутатів-мажоритарників “Рідне Закарпаття”, саме цим гравцям прогнозують найбільше мандатів на місцевих виборах. Так само, як угорцям Закарпаття в цьому році “світить” найменша кількість мандатів за останні роки. Такий же невеликий відсоток прогнозують традиційним всеукраїнським партіям — “Батьківщина” та “ЄС”.

Ну, а “Слуга народу” на Закарпатті до останнього тримає інтригу з висуванцями, і поки в штабі виправляють пропущені коми на бігбордах, народ говорить про підтримку з СН головного опонента мера Ужгорода, а ще — про голову Закарпатської ОДА в якості першого номера в списку СН до облради.

Словом, кіно буде цікаве, кажуть політологи. І з не менш цікавим закінченням. То ж що саме говорять на Закарпатті про старт виборчих перегонів — у матеріалі Укрінформу.

ОДНОЗНАЧНОГО ЛІДЕРА ПЕРЕГОНІВ НЕМАЄ

- Найближчі місцеві вибори на Закарпатті будуть не просто цікавими та інтригуючими, а можуть стати особливими та, можливо, навіть історичними, і ось чому, – відзначає аналітик Дмитро Тужанський, Інститут центральноєвропейської стратегії. – Донедавна, в тому числі на останніх місцевих виборах, Закарпаття вирізнялося тим, що в регіоні була одна політична команда чи група, яка мала однозначне лідерство чи підтримку серед місцевих. І це була саме місцева регіональна партія, команда, яку очолював Віктор Балога. Власне, вона й перемогла на останніх місцевих виборах, і перемагала або претендувала на перемогу останні 10-15 років, не залежно від того, чи була команда Віктора Балоги частиною більшого політичного проєкту (до прикладу, "Наша Україна"), чи представляла власну партію ("Єдиний Центр"). Таким чином донедавна вибори на Закарпатті проходили за вкрай спрощеною моделлю з умовно 2 серйозними центрами тяжіння – “хто з Балогою” і “хто проти Балоги”. Коли Віктор Балога був у опозиції до влади, то ця дихотомія виглядала – Балога vs партія влади.

Дмитро Тужанський / Фото: Аліна Смутко

Сьогодні тієї команди Віктора Балоги вже нема, вона роздробилася через внутрішні чвари. Більше того, частина команди утворила власну політичну групу й на майбутніх місцевих виборах буде всерйоз конкурувати зі своїми ж колишніми соратниками – тими, хто залишився з лідером. Зокрема, так виглядає, це буде ключова лінія протистояння в Мукачівській ОТГ, – акцентує Дмитро Тужанський.

Політолог наголошує, що важливо розуміти, що перед нинішними місцевими виборами на Закарпатті склалася така політична ситуація, що жодна з політичних партій у регіоні не є і не може претендувати на однозначне лідерство чи підтримку місцевих виборців.

- Нема більше того одного центру впливу чи тяжіння, який був раніше. Більше того, сьогодні цих центрів політичного тяжіння на Закарпатті рекордно багато. Я би сказав, що зараз їх є щонайменше 6. Це група Віктора Балоги, яка на найближчих місцевих виборах буде йти під брендом “Команда Андрія Балоги” на чолі з сином нардепа та діючого мера Мукачева Андрія Балоги; група «Довіра», яку очолюють 4 нардепи з однойменної депутатської групи в парламенті, близької до Арсена Авакова – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, і на місцевих виборах вони планують йти під брендом «Рідне Закарпаття»; місцева група всеукраїнської партії ОПЗЖ; місцева група партії президента “Слуга Народу” та група з двох угорських партій, які знову готуються йти на вибори разом. Окремо у якості 6-ї групи можна виділити місцевий осередок партії «Батьківщина», який чи не єдиний досі працює як класична партійна структура з осередками та активом. На 7-й центр впливу спробує претендувати нова партія «За майбутнє», яку на національному рівні очолює Ігор Палиця – близький соратник Ігоря Коломойського. На Закарпатті цю партію буде представляти група на чолі з екс-регіоналом Олександром Ледидою, також донедавна з цією групою співпрацював і Віктор Балога, який є членом депутатської групи «За Майбутнє» в парламенті.

ПРОТИ СЛУГИ НАРОДУ ГРАТИМЕ СЛАБКИЙ МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК

Тужанський говорить, що ця фрагментація політичного поля Закарпаття, збереження місцевими кланами і групами своїх позицій проявилася і на останніх парламентських виборах: у той час, як у решті країни партія президента «Слуга народу» забирала все, в тому числі мажоритарні мандати, на Закарпатті її кандидати виграли тільки 1 із 6 округів.

- На місцевих виборах це зіграє ще більшу роль, – акцентує Тужанський, – оскільки на відміну від літа 2019 навряд чи спрацює ефект партії "Слуга Народу", за яку голосували усі, в тому числі за кандидатів від цієї партії, байдуже хто б це не був.

Відтак, я прогнозую, що на місцевих виборах на Закарпатті локальні команди будуть «відривати» електорат якраз найбільше від партії влади та «важковаговиків» попередніх кампаній. Найбільше втратять у порівнянні з останніми місцевими виборами партія "Єдиний Центр" Віктора Балоги, «Європейська солідарність» Петра Порошенка, коаліція угорських сил. Велике питання, чи взагалі братиме участь у місцевих виборах партія «Відродження» – олігархічний та доволі штучний політичний проєкт, який утім мав успіх в 2015 році, й у Закарпатській області це був третій результат у межах 12%, – говорить він.

Зі слів Тужанського, також не зможе повторити партійний успіх літа 2019 року партія "Слуга Народу", яка за підсумками парламентських виборів у Закарпатській області здобула майже 50%.

- На мою думку, якщо президентська сила у підсумку на місцевих виборах набере бодай 20% і вище – це буде величезний успіх. Проти «Слуги» на Закарпатті буде також грати слабкий місцевий осередок та фактична відсутність партійної структури, що зараз буде важливо. Також загалом проти цієї партії буде грати те, що виборець вже не асоціює саме партію з президентом Володимиром Зеленським: той зберігає відносно високий рейтинг, а партія втрачає. Водночас, я прогнозую, що найбільше від «Слуг» заберуть голоси ОПЗЖ, як зрештою загалом по країні. Також на Закарпатті чималий шматок електорату може відхопити група «Довіра», що йтиме під брендом «Рідне Закарпаття», яка нагадує в регіоні певне акціонерне товариство. Єдине, ця група щось затримується з публічним стартом, що важливо для нової партії.

ЗАГРОЗИ ДЛЯ УГОРЦІВ

- З іншого боку, під великою загрозою – подолання 5-відсоткового бар’єру для представництва у обласній раді угорців, – каже Тужанський. – На місцевих виборах 2015 вони здобули безпрецедентний успіх та дуже високий результат. Повторити його вони точно не зможуть, бодай тому що за останні 5 років їхній електорат у буквальному сенсі покинув країну та регіон. Крім того, проти угорців грають внутрішні міжусобиці та велика кількість сильних конкурентів на місцях. Останні новини – УМДС і КМКС домовилися спільно йти на місцеві вибори. Питання – що це буде за кампанія. Раніше угорські партії загравали з темами «самоврядності» Закарпаття, і такі наративи на тлі скандалів з угорським районом та українсько-угорським протистоянням можуть бумерангом вдарити по тих, хто цю провокаційну карту спробує розіграти. У всякому разі, так було всі попередні рази. Ну й іще один момент щодо угорців: якщо вони не подолають 5% бар’єр до обласної ради, то це буде фіаско, і логічним підсумком вектору, який обрали угорські лідери 3-4 роки тому. Не виключаю, що у разі фіаско Будапешт буде скаржитися на те, що українська держава не створила належних умов для забезпечення представництва угорців у органах місцевого самоврядування. Також цікавими будуть вибори в окремих угорських ОТГ, бо не всюди досі перемагали представники КМКС і УМДС. Є угорські кандидати і в інших політичних силах, – вважає Дмитро Тужанський.

АНДРІЙ БАЛОГА. СИН СВОГО БАТЬКА, АЛЕ… БЕЗ БАТЬКА

- Вибори — це найцікавіший соціальний процес на Закарпатті, – каже в коментарі Укрінформу політолог Михайло Шелемба. – В цей час сонне, як його звикли називати, Закарпаття просинається і часом продукує неочікувані рішення.

Михайло Шелемба

Політолог також відмітив як особливу рису нинішніх виборів те, що в них не братиме участь “Єдиний центр», а частина цієї політсили трансформувалася в партію “Команда Андрія Балоги”.

«Так, Андрій Балога, нинішній мер Мукачева, – це син свого батька, і багато хто підтримуватиме його саме через прізвище, а не через ідеї та програму. Але разом із тим, особливо це показали минулорічні вибори, на яких навіть у своєму одвічному окрузі Віктор Балога ледве втримав першість, виглядає так, що від вічної влади сім'ї Балогів на Закарпатті втомилися, – приходить до висновку Шелемба. – Тому зараз акцент — на новий склад, нові обличчя, звісно, з опорою на результати та досягнення».

Ребрендинг, вважає політолог, політикум Закарпаття сильно змінив. Цей процес робить неймовірні, на перший погляд, речі — адже під стягами політсили “За майбутнє” на Закарпатті об'єдналися екс-відродженці, екс-єцівці та частина “Опоблоку”. Колись здавалося неймовірним те, що Віктор Балога й Олександр Ледида можуть утворити союз, але тим не менше, про це говорять зараз у сенсі утворення “За майбутнє”.

Андрій Балога

“Рідне Закарпаття” Шелемба вважає “дуже цікавою новою політичною силою, потужним місцевим закарпатським проєктом, утвореним чотирма із шести закарпатських мажоритарників». Перевагою його є потужні штаби, об'єднання електорату, який за них голосував минулого року. «У цієї партії, за моїми прогнозами, наразі другий результат по перемозі в цих виборах на всіх рівнях в області — після "Слуги Народу", яка візьме більшість мандатів», впевнений політолог.

СЛУГА НАРОДУ: ГОЛОВА ОДА ЗАМІСТЬ «ЗОЛОТОГО КВИТКА»

- Але ситуація навколо "Слуги народу" на Закарпатті також цікава, – відзначає політолог. – У них зараз йде потужна робота над командою – “слуги” активно шукають людей. На старті компанії в штабі допустили казус — борди по області вивісили з граматичною помилкою, без коми. Після публікацій у ЗМІ доклеювали на кожному спеціально. Втім, на бордах цих нема кандидатів-висуванців, тільки депутати ВР від цієї партії.

Зрозуміло, що золотого квитка, як у минулому році, вони не отримають — тому акцент робитимуть саме на сильних гравців, яким довірятимуть і яких добре сприймають на Закарпатті, які показують певні результати в роботі, мають довіру у населення. Саме тому на Закарпатті говорять про велику ймовірність того, що першим у списку “Слуги народу” в облраду піде чинний голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. За три місяці на посаді він створив собі добрий імідж — Петров дуже активний, він береться буквально за все і йому вдається однаково добре виглядати як у якості дієвого чиновника, так і, скажімо, туриста, який пропагує туристичні об'єкти Закарпаття, чи захисника природи (на щотижневих акціях голови зі збору сміття в районах), – каже Шелемба. – Те саме говорять про підтримку найбільшого опонента чинного мера Ужгорода Андріїва – Віктора Щадея, який заявив про себе поки як самовисуванець, але йдуть розмови про те, що саме його кандидатуру підтримає СН.

Щодо традиційних всеукраїнських партій, то непогані шанси мають ЄС та "Батьківщина", також Опоблок. Очевидно, що за рахунок свого питомого електорату, який не змінює політичні уподобання роками, вони подолають бар'єр. Але також очевидно, що їм буде важко змагатися з регіональними гравцями на цих виборах, і значного результату не варто очікувати.

УГОРЦЯМ ЗАГРОЖУЄ ВІДТЯГУВАННЯ ГОЛОСІВ НА КОРИСТЬ «СЛУГ»

Михайло Шелемба погоджується з тим, що для угорської партії не надто сприятлива ситуація в цьому році. «Але, каже він, ця партія традиційно має свою підтримку з Будапешта (за яку й боротимуться місцеві проугорські політичні сили) і свого виборця в угорських селах. Єдине що — цього року присутній фактор відтягування голосів на користь СН — особливо на окрузі Владислава Поляка. Шанси угорців пройти до облради стабільні, вони там будуть».

- Словом, якщо підсумувати, то закарпатський ТОП політичних проєктів, що боротимуться за потрапляння в обласну раду, виглядає так: "Слуга Народу", "Рідне Закарпаття", "Команда Андрія Балоги", ЄС, "За майбутнє", ОПЗЖ, Партія угорців (КМКС) та "Батьківщина". На сьогодні – це саме такий розклад. Якщо говорити про оновлення обласної ради, персонально воно не буде перевищувати 50%, я б сказав, що навіть менше. Тобто, ми побачимо багато старих облич. За електоральні вподобання будуть боротися добре відомі закарпатському виборцю політики, які знають проблеми регіону, вони будуть грати на тих почуттях, що «хоч у чомусь розуміються, на відміну від нинішньої влади»... Адже треба визнати, що тренд на нові обличчя в українській політиці залишився у минулому році, – акцентує Михайло Шелемба.

Тетяна Когутич, Ужгород