У Бердянську живодер скинув собаку з мосту, йому загрожує до 3 років за ґратами
Про це передає Укрінформ з посиланням на Головне управління Нацполіції в Запорізькій області.
"13 серпня до Бердянського відділу поліції із заявою про факт жорстокого поводження з твариною звернулася голова громадської організації "Бердянська служба захисту тварин", - поінформували в поліції.
Правоохоронці встановили, що 11 серпня 70-річний житель Бердянська скинув собаку з мосту на залізничну колію. Тварину з чисельними травмами представники громадської організації відвезли до ветеринарної клініки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Власник собаки за свої дії може отримати до трьох років обмеження волі.
Як повідомляв Укрінформ, 24-річній жительці Запоріжжя, яка знущалась з тварин та викладала свої звірства у соцмережі, оголосили підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.
За день до цього двоє невідомих людей залізли до будинку, в якому мешкала банда живодерів, та підпалила автомобіль. Вогонь перекинувся на будинок.
Фото: Нацполіція