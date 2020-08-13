Державна авіакомпанія здійснюватиме внутрішні рейси на літаках Ан - Криклій

Модель майбутнього державного авіаперевізника передбачає використання літаків виробництва ДП "Антонов" на внутрішніх рейсах.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої поїздки у Харкові.

Криклій зазначив, що метою створення національної авіакомпанії є підтримка державного авіавиробника.

"Дуже дивно мати мрію про авіаперевізника і просувати свої продукти - в даному випадку літаки, які об'єктивно є одними з найкращих в світі, і при цьому не мати конкретних прикладів, коли вони задіяні в авіаперевезеннях в Україні", - сказав міністр.

За його словами, завдяки використанню літаків українського виробництва майбутній державний авіаперевізник зможе не лише підтримати вітчизняне авіабудування, а й надавати якісні послуги і бути конкурентноспроможним на ринку.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві інфраструктури наразі триває робота над авіаційною стратегією, яку планується завершити до кінця осені. За словами Криклія, також розглядається питання створення української державної авіакомпанії.

У квітні 2020 року Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що в Україні має бути створена державна авіакомпанія, у парку якої будуть літаки вітчизняного виробництва. Він висловив обурення тим, що таке велике державне підприємство, як "Антонов", не побудувало за останні роки жодного літака.

Фото: КМУ