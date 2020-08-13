На Одещині перекупник худоби заразився сибіркою

В Одеській області підтверджено випадок сибірки у чоловіка, який займається скуповуванням тварин для подальшого продажу.

По це повідомляє Укрінформ із посиланням на Центр громадського здоров'я.

"До Одеського обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на сибірську виразку. Під час проведення епідрозслідування встановлено, що 3 серпня 2020 року у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише 7 серпня хворий звернувся до сімейного лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я методом ПЛР виділила ДНК сибірки.

Фахівці Одеського обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів, щоб не допустити поширення захворювання. Організовано медичний нагляд за контактними особами, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі захворювання.

У Центрі громадського здоров'я наголошують, що сибірка не передається від людини до людини. Зараження виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин, та через укуси комах.

Не виключається також зараження через грунт або предмети, забруднені збудником сибірки.

Сибірка - особливо небезпечна гостра інфекційна хвороба, яку спричиняє спороносна паличка Bacillus anthracis. Хвороба перебігає залежно від місця проникнення збудника - у шкірній або генералізованій (кишковій, легеневій, септичній) формі.

Спори бактерій сибірки можуть залишатися в латентному стані в землі тривалий час і активізуватися, коли поверхня ґрунту порушується, наприклад, у результаті повені, зливи або зсувів.

Сьогодні захворюваність має спорадичний характер - проявляється лише інколи та окремими спалахами.