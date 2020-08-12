У заступника та політтехнолога Філатова пройшли обшуки

У заступника та політтехнолога Філатова пройшли обшуки

Укрінформ
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що у його заступника та політтехнолога відбулися обшуки.

Як передає Укрінформ, про це Філатов написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні у нас знову були обшуки СБУ. На квартирах у мого заступника і, увага, ... у мого політтехнолога", - повідомив Філатов.

Він припустив, що наступним кроком можуть стати обшуки в офісі партії "Пропозиція" та у нього вдома.

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Укрінформ очікує на коментар СБУ щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, 6 серпня відбулися обшуки у бізнес-партнерів і родичів українського бізнесмена, голови Громадської ради при Дніпровській міськраді Геннадія Корбана. За його словами, це 125-й обшук за останні два місяці. Він вважає, що причиною обшуків стали його симпатії політичній партії "Пропозиція", до створення якої причетний міський голова Дніпра Філатов.

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