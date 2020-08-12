У Дніпрі негода зупинила транспорт та повалила 50-річні ялини

У Дніпрі комунальники ліквідують наслідки вечірньої негоди: рясний дощ із градом та шквальним вітром призвели до збоїв та повної зупинки на частині трамвайних маршрутів через обрив контактної мережі.

На центральній площі міста вивернуло з коренем 50-річні ялини. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Дніпровської міськради.

«Вже зараз надійшли повідомлення про 9 повалених дерев та сотні гілок, що впали. Зокрема, на площі Героїв Майдану повалені 50-річні ялини. Більшість дерев не сухі, а живі. Їх вітер виривав із коренем. У першу чергу ми розчищували проїжджі частини. Сьогодні до обіду плануємо ліквідувати всі наслідки рясних опадів. Зараз працюють шість бригад», - розповів головний інженер КП «Міськзеленбуд» Іван Білоус.

За словами виконувача обов’язків директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенка, ввечері 11 серпня були збої в русі електротранспорту через обрив контактної мережі, падіння гілок на проїжджу частину та трамвайну колію. Була затримка в русі або повна зупинка на 4 трамвайних маршрутах, 5 - тролейбусних та одному автобусному.

Працівники комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» оперативно усунули наслідки негоди. Працювали 7 аварійних бригад та 10 одиниць спецтехніки, зазначив Лещенко.

Аварійні бригади прибрали з контактної мережі більше 30 гілок, 5 стовбурів дерев з трамвайної колії, розчистили колію від замулювання.

У свою чергу, працівники комунального підприємства «Гідроспоруди» працювали над розчищенням дощоприймачів від гілок, листя та сміття, яке нанесла злива. Наразі всі роботи виконано.

«Найбільше скупчення води було в середмісті та на ж/м Перемога в районі Інституту фізкультури – там, де були найбільш рясні опади. Аварійні бригади працювали всю ніч для розчищення дощоприймачів», - зазначив заступник директора КП «Гідроспоруди» Михайло Ступак.