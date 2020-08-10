В Україні очікуються дощі з грозами і спека до +32°

У вівторок, 11 серпня, на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі з грозами, температура вдень становитиме 27-32°.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень у північних, західних та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 27-32°", - зазначають синоптики.

У Києві та Київській області 11 серпня також спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень пройде короткочасний дощ, по області - місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у столиці буде 16-18°, вдень 26-28°, по області вночі стовпчики термометрів піднімуться до 13-18°, вдень до 24-29°.

На 12-13 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, лише вдень 12 серпня у південних, східних областях та Карпатах пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 12 серпня (на півдні і 13 серпня) 13-18°, на Заході та Півночі країни 11-16°, 13 серпня 8-13°; вдень 22-27° (на Півдні 12 серпня до 31°), у північних областях 18-23°.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер північний, північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 12 серпня 11-16°, 13 серпня 8-13°; вдень 18-23°.

В Укргідрометцентрі попередили, що 11-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Опадів не прогнозують і на 14-15 серпня, лише 15 серпня вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 18-24°, у південній частині та на Закарпатті 22-28°.

У Києві та області в ці дні буде без опадів, температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.