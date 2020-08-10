На Чернігівщині кількість хворих на COVID-19 сягнула 1025

На Чернігівщині загальна кількість випадків зараження коронавірусом сягнула 1025-ти.

Про це свідчать дані відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю Чернігівської обласної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість хворих на коронавірусну хворобу в області зросла на 11 осіб. Загалом за час епідемії в області підтверджено 1025 випадків COVID-19", - поінформували в облраді.

Повідомляється, що кількість смертельних випадків у регіоні зросла до 16-ти - за вихідні померло двоє людей віком 65 і 83 роки. Ці пацієнти мали супутні патології, що ускладнили перебіг коронавірусної хвороби.

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В області нині 388 активних випадків захворювання на COVID-19, 58 пацієнтів отримують медичну допомогу у лікарнях.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них 1 922 летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За минулу добу зафіксовано 1 008 нових випадків.